Выгорело все: в чем причина крупного пожара в ангаре под Петербургом

Причиной крупного пожара в ангаре под Петербургом может быть замыкание

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein; 5-tv.ru

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В результате происшествия есть пострадавшие.

Почти 14 часов понадобилось, чтобы потушить пожар на мебельном складе под Петербургом.

Огонь охватил тысячу квадратных метров, произошло обрушение кровли.

В результате ЧП пострадали два человека, но госпитализация им не потребовалась. Помощь оказали на месте.

Следователи продолжают выяснять причины возгорания. По одной из версий все произошло из-за короткого замыкания.