Сейчас упадешь! Маленькая панда Катюша хулиганит и не слушается маму

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Малышка осваивает новый дом.

Панда-малышка Катюша стала настоящей звездой главного зоопарка столицы — с 7 марта шестимесячная дочка черно-белой медведицы Диндин обитает с мамой в большом вольере. Она постепенно осваивается и теперь хулиганит не только в своей «детской». Забавным видео делится Москва 24.

Пока спокойная и мудрая родительница трапезничает бамбуком, ее любимая деточка висит на беседке. Рано или поздно Диндин все же заметила, чем занимается непоседливая Катюша, и скорее попыталась предотвратить падение малышки, потянувшись к ней лапами в попытке снять детеныша с бревна.

Но слезать проворная маленькая панда не захотела. Не послушавшись маму, она все-таки не удержалась и сорвалась на мягкий бамбук, совсем не пострадав. Теперь Катюша будет немного аккуратнее.

Маленькая панда родилась в Москве в августе. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным для города.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панда Катюша играет с любимой мамой Диндин.