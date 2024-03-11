Канаде пришлось оправдываться из-за проблем с отправкой ЗРК NASAMS на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

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Страна приобрела ракетную установку у американского производителя еще год назад, однако «заказ» так и не поступил.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, купленный Канадой у Соединенных Штатов Америки для поставки на Украину, все еще не доставлен в Киев из-за бюрократических проблем со стороны американского производителя Raytheon. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет Edmonton Journal.

Ракетная система стоит 406 миллионов долларов — прошел уже год с тех пор, как Канада «оформила заказ». По словам министра национальной обороны Билла Блэра, «застой» произошел в Штатах. Теперь покупка находится «в подвешенном состоянии».

«Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», — сказал он.

Кроме того, Билл Блэр также отметил, что США все еще находятся в процессе заключения сделки с норвежским производителем Kongsberg Defense and Aerospace, который сотрудничает с Raytheon.

Без совместного соглашения с Америкой Канаде бы потребовалось больше времени, чтобы самостоятельно приобрести NASAMS, подчеркнул министр.

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