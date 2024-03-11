Не готовы ставить на паузу: импорт оружия в Европу неуклонно растет

В SIPRI сообщили о росте импорта оружия в Европу

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Jonathon Carnell

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Кто сегодня является главным поставщиком боеприпасов?

Всего за пять лет импорт оружию в Европу вырос в два раза. Об этом сообщили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Свой «тревожный» доклад они опубликовали 1 марта.

«Государства Европы почти удвоили импорт основных вооружений (+94%) в период с 2014–2018 годов по 2019–2023 годы»», — сказано в отчете.

Экспорт оружия за четыре года — с 2019 по 2023 — при этом сократился на 53% по сравнению с поставками за период с 2014 по 2018 годы.

К примеру, в 2019-м Россия поставляла вооружение в 31 страну, а в прошлом — в 12 стран. Главным покупателем стал регион Азии и Океании — 68%, далее — Индия — 34% и Китай — 21%. За ними следует Ближний Восток, Африка, Египет.

Всего же на долю российского экспорта приходится 11% мирового рынка оружия, а лидером остаются США с долей 42%.

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