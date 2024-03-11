Заметают следы: агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции»

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Что скрывает королевская семья?

Кейт Миддлтон после операции, наконец, стала все чаще контактировать с британцами. Недавно был опубликован ее совместный снимок с тремя детьми.

Вероятно, дворец пытался успокоить публику на фоне безумных слухов о состоянии принцессы. Однако эффект оказался противоположным — и этому есть причина.

Так, агентства Reuters, AP и AFP, которые ранее опубликовали снимок, спешно удалили его, пишет The Sun. До сих пор увидеть оригинал можно в материале таблоида.

На фотографии пользователи сети заметили множество несостыковок. К примеру, поклонники королевской семьи заметили, что рука восьмилетней Шарлотты не совпадает с рукавом ее красного свитера.

Reuters / Prince of Wales/Kensington Palac

Кроме того, размытой оказалась и область прооперированного живота Миддлтон. Некоторые и вовсе увидели на снимке у ее сына Джорджа несколько рядов зубов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на самом выглядит Кейт Миддлтон после операции. Папарацци заметили ее недалеко от Виндзорского замка. Она ехала со своей матерью Кэрол в машине, за рулем была родительница. Миддлтон была одета во все черное, а на ее лице надеты темные очки.

«План Кейт» потерпел неудачу?

Историк Роберт Лейси в своей книге о принцах Уильяме и Гарри подробно описал «план Кейт», который она якобы реализовала за девять лет. Поговаривали, что ей якобы очень нужна была корона, но заполучить ее не дали. Может, именно поэтому сейчас с принцессой Уэльской происходят странности?

Что ж, стоит рассмотреть доводы Лейси чуть подробнее.

Не так давно некоторые таблоиды изображали Меган Маркл как расчетливую женщину, ласково пробирающуюся в королевскую семью. Однако за много лет до этого то же мнение бытовало и в отношении Кейт Миддлтон. По крайней мере, так считает историк и консультант «Короны» Роберт Лейси.

В своей книге «Битва братьев: Уильям и Гарри. Внутренняя история семьи в смятении», недавно увидевшей свет, Лейси описывает, как мисс Миддлтон выстроила свою жизнь так, чтобы предстать лучшей кандидатурой на роль супруги будущего наследника. По его мнению, этот план созрел в голове девушки еще когда ей было 19.

В своем труде историк уверяет, что в 2001 году старшая дочь Майкла и Кэрол Миддлтон и вовсе не должна была поступить в университет Сэнт-Эндрюс.

www.globallookpress.com / I-Images

«Кейт мыслила стратегически, — пишет Лейси. — Она отказалась от места в одном из ведущих университетов Великобритании, Эдинбурге, и выбрала другой [университет Сент-Эндрюс], который, вероятно, не соответствовал столь высоким академическим стандартам. Она уже была в Эдинбурге, чтобы разобраться с жильем, но сменила университет и определилась на историю искусства, потому что это была специализация Уильяма. Она отложила свое обучение на год и даже пошла на риск, потому что могла не поступить в Сент-Эндрюс».

Согласно этой версии, встреча Кейт и Уильяма в университете не была случайностью, однако девушка не была одна в своем желании оказаться поближе к короне.

Согласно книге Лейси, после того, как было объявлено, что принц Уильям будет поступать в университет в Шотландии, количество заявлений резко возросло на целых 44 процента. Будущие супруги познакомились во время первого семестра, но Уильям смотрел на Кейт только как на друга.

Однокурсница даже изображала его девушку, чтобы оградить Его Высочество от чрезмерного внимания со стороны противоположного пола, однако до определенного момента «искры» между ними так и не возникало. Переломным, как известно, стал момент, когда мисс Миддлтон появилась на подиуме в полупрозрачном платье на благотворительном показе 26 марта 2002 года.

По мнению Лейси, в этом тоже был тонкий расчет.

«Это стратегически мыслящая дама, которая знает, чего хочет, и получает это», — утверждает автор книги о принцах Уильяме и Гарри.

Между бывшими друзьями завязался роман, и они начали снимать комнаты в одной квартире вместе со своими друзьями, чтобы беспрепятственно общаться и не привлекать к себе излишнего внимания. Секрет удалось сохранять даже от соседей. А вот после выпуска из университета в отношениях пары дважды возникали кризисные моменты, приводившие к разрыву. Тем не менее, каждый раз Кейт удавалось напомнить принцу о себе, и они вновь воссоединялись.

Пресса обращала внимание на то, что Его Высочество и мисс Миддлтон уже много лет вместе, но кольца на пальце девушки так и не появлялось. Самые хлесткие из работников СМИ даже одарили Кейт обидным прозвищем, намекающим на ее незавидное положение.

Тем не менее, через девять лет после знакомства Уильям все-таки предложил возлюбленной выйти за него замуж. По мнению многих королевских экспертов, ему понадобилось так много времени, чтобы убедиться, что Кэтрин подойдет на роль будущей королевы и не подведет его ни в какой ситуации.

www.globallookpress.com / I-Images

По мнению Роберта Лейси, девушке даже удалось «перевыполнить» план.

«Уильям не хотел жениться, пока ему не исполнится 30 лет, — писал биограф. — Она ждала девять лет, но, в конце концов, она получила его в возрасте 28 лет, так что с ее стороны это еще одно стратегическое достижение — и она оказывается идеальной наследницей трона».

Впрочем, среди королевских поклонников мнение Лейси разделяет меньшинство — остальные предпочитают верить в истинную любовь.

Что же на самом деле сейчас происходит в семье Миддлтон, почему ее «прячут» и не хотят допускать до общения с людьми — большой вопрос.