Главные итоги: завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар»

Фото, видео: Reuters / Mike Blake ; 5-tv.ru

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«Барби» или «Оппенгеймер»?

В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар». Она проходила в Dolby Theatre в Голливуде.

Ведущим мероприятия был комик Джимми Киммел. Победителей объявляли звезды вроде Дженнифер Лоуренс, Зендеи и Арнольда Шварценеггера.

Триумфаторы «Оскара»

Лучший фильм — «Оппенгеймер».

Лучшая актриса — Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».

Лучший актер — Киллиан Мерфи за фильм «Оппенгеймер».

Лучший режиссер — Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер».

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за фильм «Оставленные».

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни мл. за фильм «Оппенгеймер».

Лучший мультфильм — «Мальчик и птица».

Лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов».

Лучшая документалка — «20 дней в Мариуполе».

Лучшая короткометражка — «Чудесная история Генри Шугара».

Лучший грим, прически, работа художника-постановщика и костюмы — «Бедные-несчастные».

Лучший монтаж, операторская работа, оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер».

Лучшая песня — «What Was I Made For?» от Билли Айлиш из фильма «Барби».

Ранее 5-tv.ru писал, что сценарист «Приключений Паддингтона-2» и мультфильма «Лука» Саймон Стефенсон обвинил создателей фильма «Оставленные» в плагиате.