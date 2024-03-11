Символ воссоединения: как Крымский мост связал полуостров с Россией

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Крым в составе РФ превратился в большую стройку, где реализуют самые смелые идеи.

К исторической дате Пятый канал подготовил серию сюжетов, в которых мы рассказываем, как поменялась жизнь полуострова за десять лет. И сегодня речь о Крымском мосте — уникальном объекте, построенном в рекордные сроки, который соединил республику с материковой частью страны и стал, без преувеличения, гордостью России. Корреспондент «Известий» Мэри Бадунц продолжит.

Крымчанин Василий Кошин пытается поймать в объектив камеры величественнее арки. Это как встреча двух давних приятелей — не виделись с момента открытия.

«Гордость за такой объект!» — отмечает он.

От первой сваи до запуска движения. Он возводил мосты всю жизнь: Байкало-Амурский магистраль, соединял берега Ангары, Оки, Мсты. Более 15 сложнейших проектов. Но главное детище — переправа через керченский пролив.

«Очень серьезный. Первый в жизни такой. Новый, технологический процесс строительства. Это свайные трубы. Это никогда такого не было у нас. И в России, и на БАМЕ я работал. Там такого не было», — рассказал Василий Кошин.

Десять лет назад идея о строительстве крымского моста казалась безумием. Многие не верили, но возвели за рекордные сроки и на века. От берега до берега — 19 километров, с пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строили буквально всей страной: 220 российских предприятий, более 30 мостоотрядов, десять тысяч рабочих и 1,5 тысячи инженерно-технических специалистов.

Дорожную инфраструктуру Крыма поднимали с нуля. Новый аэропорт — признан самым красивым в России. Настоящая волна, прямо с неба. Вслед за крымским мостом построили федеральную трассу «Таврида». Четырехполосная дорога от Керчи до Севастополя — мечта любого водителя.

«Вообще красота. Освещение есть, а то едешь, боишься, что собака или человек выскочит. Не видно ничего. Сейчас освещение, хороший асфальт. Очень хорошо. И безопаснее. Самое главное безопаснее», — отмечает один из водителей.

«Делают дороги не только по окраинам, но и в селах, там где вообще нельзя было проехать, сейчас все гладенько», — рассказывает местный житель.

«Все развязки читаемы. Знаки, контроль дорог. Все опознавательные знаки, легче ориентироваться», — подметил еще один водитель.

В следующем году откроют еще одну развязку. Строят трассу в объезд крымской столицы. Добраться от Керчи до южного берега станет в два раз быстрее — настоящий подарок для крымчан и туристов.

Первый этап новой развязки почти готов. Осталось уложить асфальт. Его для новых дорог Крыма разрабатывают с учетом климатических особенностей региона. Он должен сохранять твердость даже при температуре в 40 градусов.

Особое внимание к железной дороге. Сейчас она принимает на себя основной поток туристов. Перемены — грандиозные. Впервые за 50 лет построили новую станцию в пригороде Керчи. Больше 40 километров новых железнодорожных путей. Около семи уникальных искусственных сооружений. Тоннель и досмотровые комплексы, аналогов которым нет в России.

«Локомотив проезжает первый, его не сканируют, потому что там находиться люди, чтобы не получить дозу рентгена. А все остальные грузовые вагоны просто насквозь просвечивают, и видно, как на картинке все до мельчайших подробностей, что попадает на мост», — рассказал главный инженер Крымской железной дороги Роман Оборнев.

Тысячи машин с щебнем и асфальтом, миллионы тонн бетона и арматуры. Крым вообще напоминает одну сплошную стройку, где реализуют самые смелые идеи.