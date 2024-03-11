Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Почему хваленая американская авиапромышленность «сваливается в штопор»?

Череда неприятностей обрушилась на американского авиагиганта Boeing. При вылете из Сан-Франциско у лайнера компании отвалилось колесо шасси.

А ранее у другого самолета прямо во время рейса вспыхнул один из двигателей. И это далеко не полный список ЧП за последнее время.

Почему хваленая американская авиапромышленность «сваливается в штопор» и причем здесь Украина, выяснял корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Это, действительно, незабываемый полет — 200 пассажиров рейса Сан-Франциско-Осака чуть не попрощались с жизнью. В воздухе у Boeing-777 от стойки шасси отлетает колесо, оно падает на парковке аэропорта, разбивая несколько машин.

— Дельта, одно их ваших колес только что слетело.

— Вы обнаружили колесо?

— Да, оно было в безопасной зоне в южном крыле.

Спасает мастерство пилотов. Они делают разворот и приземляются на взлетно-посадочную полосу — чудом обошлось без жертв.

Это снова Boeing — пылает в небе над Флоридой. Во время полета у него загорелся двигатель, пилотам удалось посадить самолет, но он выкатился за пределы полосы.

То, что три месяца назад пережили пассажиры Boeing, летевшего в Калифорнию, понятно по одним только этим кадрам. Произошла разгерметизация, из фюзеляжа вырвало аварийный люк, на посадку заходили уже без него.

В ходе следствия стало известно: на двери не хватало четырех болтов. А перед вылетом авиалайнер не прошел проверку.

Эта ситуация ударила по всей отрасли. Авиакомпания United Airlines, например, уже остановила набор пилотов — все из-за технических проблем с Boeing.

«Попытка поставить прибыль выше безопасности — вот что они делают. И это меня просто изумляет. Во время пандемии компания Boeing уволила тысячи сотрудников — в том числе и квалифицированных инженеров. Теперь там острая нехватка кадров. И чтобы обеспечить растущий спрос аэропортов, оставшиеся — вынуждены работать на износ», — говорит сенатор от штата Иллинойс Тэмми Дакворт.

«Со стороны корпорации было сильное давление, чтобы самолеты выпускали как можно скорее. Сотрудники уставали, начинали делать ошибки. Потому что людей не хватало. Из-за финансового кризиса и растущих трат на оборону, в США урезают расходы на авиацию. В аэропорту Нью-Йорка на четверть сократилось количество рейсов. Отрасли не хватает диспетчеров и обслуживающего персонала», — отмечает экс-менеджер Boeing Эд Пирсон.

«Наша помощь Украине заключается не только в поставке вооружения, в то время как у нас очень много внутренних проблем, и я не понимаю, чем вызвана эта озабоченность украинским вопросом. Мы просто жертвуют своим государством. Многие крупные проекты, выгодные в долгосрочной перспективе, были прекращены из-за этого», — считает политолог Эрл Расмуссен.

Растущий внешний долг, повышение цен — в среднем на 7-8% только в прошлом году, — сокращение расходов на транспорт — у властей США целый ком проблем.

Но в Вашингтоне его уже давно решили закатить и спрятать под внешнеполитическую повестку. И, пока в Конгрессе обсуждают очередной пакет помощи Украине, американская авиаотрасль входит в пике.