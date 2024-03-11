«Чистая линия» передала бойцам в зону СВО средства противодроновой борьбы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подобные акции стали уже традицией.

Сбить больше вражеских беспилотников наши бойцы смогут с помощью полученных средств противодроновой борьбы. Ценный груз доставила компания «Чистая линия». Крупный бизнес поддерживает военнослужащих наряду с неравнодушными гражданами и общественными организациями. Решение помогать предприниматели приняли после увиденного в освобожденных городах.

«Я был в Донецке, я был в Мариуполе, когда его освободили, в Тельманово, Новоазовске и когда я видел, мне показывали школы, куда прилетало, я начал изнутри понимать, что происходит, я приехал и мы приняли решение, что мы, конкретно наша компания, мы должны быть с нашей страной с нашими ВС и помогать, чем можем», — отметил вице-президент ГК «Чистая Линия» Армен Бениаминов.

Что именно отправить на передовую — решают вместе с властями регионов и непосредственно военнослужащими. Бойцы признаются — такая поддержка крайне важна.

«Когда у тебя есть все необходимое техническое оборудование, для того чтобы ты безопасно мог поражать врага, если эта техника обеспечивает безопасность твоим бойцам, твоим боевым товарищам, конечно, эта помощь бесценна», — подчеркнул боец с позывным «Скромный».

Подобные акции стали уже традицией. В феврале компания передала в зону СВО партию внедорожников и квадроциклов. Доставленное оборудование и техника не только помогают выполнять конкретные задачи, но и дают бойцам понимание того, что они не одни, что за них переживают и ждут с победой.