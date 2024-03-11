У ВМФ России появится палубная версия беспилотника-камикадзе

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Лузик; 5-tv.ru

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Он будет способен поражать как морские, так и наземные цели.

В России завершается разработка специальной — морской — версии ударных беспилотников. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, дрон-камикадзе можно запускать с кораблей.

При этом он способен поражать как морские, так и наземные цели. Такие аппараты можно применять при десантных операциях и борьбе с безэкипажными катерами противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.