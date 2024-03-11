Бойцы ВС России первым выстрелом сбили вертолет ВСУ на глазах у журналиста «Известий»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Наши солдаты работают четко и слаженно.

Доминировать в воздухе российским пилотам активно помогают силы ПВО. На южнодонецком направлении на охране неба надежно стоят подразделения зенитчиков.

Проверенное вооружение и техника в руках профессионалов работают без сбоев, уничтожая любые воздушные цели. За работой расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Временная огневая точка отряда мобильных зенитчиков в Приютном. К нашим позициям приближается вражеский вертолет.

Сбит первым же выстрелом. У бойцов есть секунд пять секунд, чтобы спрятаться в укрытие.

Мобильные группы зенитчиков передвигается вдоль всей линии южнодонецкого фронта, внимательно следя за небом, пресекая любую воздушную угрозу. Вот это, к примеру, ПЗРК «Игла», его вес внушительный — почти 30 килограммов.

Так что нашим бойцам, конечно, приходится несладко. Эти подразделения заняты на самых жарких участках фронта, которые буквально кишат различными врагами.

Снова Приютное: на земле продолжаются ожесточенные бои, но не менее жарко и в воздухе. Над окопами поднимается густой дым.

Через пару секунд — повторный залп. Самонаводящаяся ракета вылетает автоматически и гарантированно уничтожает врага.

В руках бойца с позывным Сочи его главное оружие — ПЗРК «Игла». На ее счету десятки уничтоженных целей, два подбитых вертолета.

«Главное выждать когда он отбросит тепловые ловушки и только тогда по нему работать. Главное — не потеряться в этом моменте. Голову не терять. Работать аккуратно, быстро и качественно», — сказал стрелок-зенитчик с позывным «Сочи».

Беспилотники — отдельная тема. Эти опасные разведчики то и дело пытаются вычислить позиции нашей пехоты, закрепившейся в Приютном.

С большинством из них наши бойцы справляются вручную, без единого выстрела. С помощью противодронной пушки.

«Противник более трех дронов запустил и в течение трех минут мы посадили три дрона в поле. Противнику было нечем работать», — говорит начальник расчета с позывным «Бендер».

Куда не дотянутся обычные ПЗРК и противодронные пушки, долетит зенитная ракета «Осы»: она видит цель за 50 километров от себя. Один из таких дальнозорких расчетов ЗРК как раз дежурит в соседней лесополосе.

Пока в режиме ожидания, но готова отработать в любой момент. Долго ждать не пришлось, на мониторах — россыпь черных точек, это уже похоже на массированный авианалет.

Передовым отрядам зенитчиков ни в коем случае нельзя пропустить цель, иначе могут пострадать штурмовые группы. Только за последнюю неделю этот расчет уничтожил десять беспилотников, всего на счету батареи — более 600 пораженных целей, в том числе два самолета.

«В умелых руках она показывает себя лучше многих аналогов, отрабатывать по БПЛА. Нашли, поймали, доложили, уничтожили», — поделился начальник второго зенитно-ракетного расчета с позывным «Казак»,

Впрочем, пока у зенитчиков группировки «Восток» целей меньше не становится. Отступая, ВСУ бросают в бой свои последние резервы, а, значит, на первых рубежах сейчас опасно как никогда.

В небе — опять вражеские ракеты. Но через пару секунд от них не остается и следа — зенитчики снова не подвели.