Sun: украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами

Фото: Pavel Golovkin / ТАСС

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Боевики тем временем жалуются на мобильность танка.

Украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов. Об этом пишет издание The Sun.

Журналисты таблоида посетили «секретный» полигон, где им показали тренировки по использованию британских танков. Во время показательного заезда один из них увяз в грязи.

Чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй Challenger 2. Боевики ВСУ пожаловались на вес и мобильность 64-тонного танка, который «постоянно застревает в грязи».

При этом 5 из 14 поставленных танков сломались, а на доставку запчастей порой уходят месяцы. Из всех переданных Британией Challenger 2 в боеготовом состоянии находятся только семь машин, говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams.