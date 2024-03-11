Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Анастасия Костенко, вероятно, уже знает всех сотрудниц роддома по именам.

Футболист Дмитрий Тарасов задумался о пятом ребенке с моделью Анастасией Костенко. И это при том, что она родила четвертого меньше месяца назад, и пара до сих пор ему не придумала имя, пишет Telegram-канал «Звездач».

«Никто не верит, что мы еще не назвали. У нас есть варианты, но мы еще не выбрали. Год семьи. А мы уже выполнили план? Ты готова дальше?» — поинтересовался спортсмен.

Первой реакцией Костенко был смех — чуть погодя она задумалась и дала ответ. Модель заявила, что была бы не против пятого малыша, но не в ближайшее время, а когда-нибудь в будущем.

«Когда он так говорит, мы по-любому возвращаемся. Ну, когда-нибудь, да», — сказала Костенко.

К слову, Тарасов и Костенко в браке уже шесть лет. До этого он был женат на певице Ольге Бузовой.

Их брак продлился четыре года, в 2016-м они развелись. По признанию певицы, всему виной — предательство любимого.

Тарасов якобы уже в тот момент встречался с Костенко. В свою очередь футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Повстречав Костенко, желание Тарасова стало быстро сбываться. В июле 2018 на свет появилась дочка Милана, а в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале этого года — четвертый малыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова намекнула на новые отношения.