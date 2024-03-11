Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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Что известно об этой ситуации?
В результате уничтожения российскими войсками двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — цитирует парламентария РИА Новости.
ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, объясняет политик. Для его обслуживания на Украину негласно могли направить американских военных специалистов, допускает он.
Шеремет подчеркнул, что если эти данные подтвердятся, то кровь военных США будет на совести «тирана и агрессора Байдена».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot.