Не гневите небеса: горе обрушится на людей за эти действия на Масленицу

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Раньше ее отмечали в день весеннего равноденствия, прощаясь с зимой и приветствуя весну.

Согласно поверьям, в масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить. Вокруг должна царить атмосфера веселья и дружелюбия.

В первый день Масленицы, чтобы привлечь удачу, нельзя грустить. Во время нее нельзя встречать гостей в неубранном доме.

Поскольку принимать людей — это одна из главных традиций Масленицы, нужно поддерживать в жилище чистоту и порядок. Но убираться, согласно обычаям, можно было только в Узкую Масленицу, то есть в первые три дня праздничной недели.

На Масленицу нельзя затворничать — это нарушение древних обычаев праздника. На четвертый день («Разгуляй») буквально нельзя было не веселиться, иначе можно было получить общественное осуждение и горести, которые, согласно приметам, обрушивались на голову такого человека.

Резать блины ножом не разрешалось: считалось, что использование острых предметов может навлечь беду. В языческие времена восточнославянский праздник Масленица отмечали в день весеннего равноденствия, прощаясь с зимой и приветствуя весну.

После принятия христианства дату празднования привязали к Пасхе. Именно поэтому дата наступления Масленицы каждый год изменяется.

Масленица — это шумный и веселый праздник. В былые времена популярными забавами масленичной недели были кулачные бои, катание на санях, лазанье на столб за призом, поедание блинов на время, сжигание чучела, купание в прорубях.

Многие традиции можно встретить на празднованиях и сейчас. Считалось, что тот, кто не ест и не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно, поэтому в народных гуляньях участвовали все без исключения.

Главным угощением на Масленицу являются блины. Это связано с верой славян в солнце, как Бога, поэтому появилась традиция печь круглые лепешки, напоминающие по форме небесное светило. Со временем лепешки заменили блинами.

Блинов на Масленицу нужно было печь побольше: сколько блинчиков испечет хозяйка, столько солнечных дней ждать в наступившем году. Но здесь главное не перестараться, иначе можно навлечь на себя зной и засуху.

Согласно обычаям, если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А если наоборот — то придется бороться с недугами. Блины по традиции подавали со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом и, конечно, с маслом и сметаной.