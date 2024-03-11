Уже нечего терять: пугающий знак обнаружили на новом фото Кейт Миддлтон

Миддлтон на свежем снимке с детьми запечатлена без обручального кольца

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Королевской семье все никак не удается успокоить общественность.

Кейт Миддлтон пропала со всех радаров. Официально известно, что принцесса Уэльская недавно перенесла операцию на брюшной полости.

Ее выписали из больницы 29 января, и, по данным источников британских СМИ, она восстанавливается в коттедже «Аделаида» рядом с Виндзорским замком. Несмотря на это, фанаты и пресса начали распространять слухи о плачевном состоянии принцессы и о возможных проблемах в ее отношениях с принцем Уильямом.

В начале марта появилось фото, как Миддлтон ехала в автомобиле со своей матерью. Однако многие по-прежнему сомневаются в правдивости заявлений Кенсингтонского дворца и подозревают, что это может быть поддельным фото, созданным для успокоения общественности.

Несколько дней спустя на официальной странице принца и принцессы Уэльских появилось свежее фото Миддлтон с детьми. Она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в течение последних месяцев.

В итоге общественность меньше беспокоит состояние здоровья принцессы. На фотографии она красива, улыбается — наверняка скоро вернется к активной жизни и снова будет посещать общественные мероприятия.

Однако многих настораживает отсутствие обручального кольца на безымянном пальце ее левой руки. Так, в Великобритании обручальные кольца носят именно там.

Это вызывает удивление, учитывая, что на других фотографиях в социальных сетях Миддлтон всегда с кольцом. Принцесса даже не снимала его при участии в спортивных событиях.

Странным кажется, что принц Уильям также иногда ходит без обручального кольца. Однако эта деталь уже не привлекает особого внимания общественности.

Дело в том, что Букингемский дворец после их свадьбы выпустил заявление по этому поводу. В нем говорилось, что это «дело личных предпочтений».

Тем не менее, поведение Миддлтон вызывает вопросы. Почему она не надела кольцо на уютной домашней фотографии, которая была сделана ко Дню матери в Великобритании?

Быть может, для членов королевской семьи неприлично носить драгоценности дома? Или это намек на проблемы в браке?

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям высказался после молчания о здоровье Миддлтон.