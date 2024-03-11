Вместе с экипажем: в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

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Технику противника удалось сжечь при помощи противотанкового гранатомета.

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams вблизи поселка Бердычи под Авдеевкой. Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Кимаковский, танк удалось уничтожить с помощью гранатомета. Находящиеся в нем боевики ВСУ также были ликвидированы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО.