Зеленский анонсировал грядущий визит Макрона на Украину

Фото: Reuters / Pool

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О чем пообщались президенты по телефону?

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время приедет с рабочим визитом на Украину. Об этом в Telegram-канале заявил президент Незалежной Эммануэль Макрон.

Сделал он это после телефонного разговора с французским лидером. В нем они обсудили текущую обстановку и обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов будущей встречи.

Кроме того, они поговорили о недавно прошедшей международной конференции в поддержку Незалежной. Зеленский поблагодарил Макрона за участие Франции в создании «девятой коалиции для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

В феврале Макрон сообщал о желании посетить Украину, но тогда поездка была отменена. Как он объяснил сам, из-за «соображений безопасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Орбан рассказал о нежелании Дональда Трампа спонсировать Украину.