«Я довольна»: Кабак таинственно ответила на вопрос об отношениях с Родригезом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса улыбалась и светилась от счастья, говоря об этом.

Актриса Катя Кабак, которую фанаты подозревают в романе с шоуменом Тимуром Родригезом, наконец сделала заявление. В эфире одного из федеральных каналов знаменитость прямо ответила на вопрос о том, какие чувства испытывает к телеведущему.

«Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — заявила Кабак.

В этот же момент Родригез решил не оставлять спутницу. Он подхватил диалог с ведущим шоу, отметив, что Кабак для него блистательная актриса, которое в свое время ему очень помогла.

«Катя — прекрасная муза, я думаю, что для любого артиста… И мне просто повезло, что наш клип из просто музыкального видео превратился в маленькое кино, потому что там была Катя. Спасибо тебе большое, правда», — восхитился Родригез.

Флирт между знаменитостями на этом не закончился. Кабак в ответ тоже заявила, что восторгается Родригезом.

Но про отношения решила умолчать, сказав, что с ним было работать одно удовольствие, он потрясающий артист. К слову, Родригез объявил о разводе с женой Анной в январе.

С ней он познакомился в 2006-м. Первая встреча в кафе обернулась красивыми ухаживаниями.

Предложение шоумен делал на вершине вулкана Этна. Спустя несколько лет Анна подарила супругу двух прекрасных сыновей, у пары позже родилась дочь.

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