Фото: Reuters / Alyssa Pointer

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Без американских денег Незалежная долго не продержится.

Экс-президент США Дональд Трамп не станет финансировать конфликт на Украине в случае избрания на грядущих выборах. Об этом телеканалу М1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать этот конфликт, и тогда он закончится», — сказал он.

По мнению Орбана, даже сейчас Республиканская партия является сдерживающим механизмом для демократов, стремящихся вложить в ВСУ максимум ресурсов. Европа, считает политик, должна уметь защищать себя, и США не станут обеспечивать ее безопасность вместо самих европейцев.

Он упомянул, что Трамп видит необходимость перевооружения, и государствам нужно обратить внимание в первую очередь на свои собственные армии. У того, говорит Орбан, есть подробный план по поводу урегулирования конфликта на Украине, однако раскрывать его детали пока нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины.