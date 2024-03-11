Великий грех: какие блины категорически запрещено есть на Масленицу

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Каких видов мучных изделий стоит избегать как огня?

На праздник Масленицы главным блюдом считаются блины. У каждой хозяйки есть свой рецепт с разной начинкой.

Но не все знают, что существуют продукты, которые запрещено есть в этот период. В православной традиции не рекомендуется употреблять мясо и колбасные изделия, поэтому в блины их добавлять не принято, пишет URA.RU.

Это связано с тем, что перед Великим постом христиане ограничивают свое питание для духовного обновления. Запрет на мясо не прописан в Священном Писании, но многие придерживаются этих ограничений.

Вместо мяса для блинов можно использовать различные начинки, включая рыбу, яйца, кисломолочные продукты. Помимо этого, существует множество вариантов начинки для блинов: варенье, мед, сгущенка, свежие фрукты, сырный соус, шоколадный крем.

Однако стоит помнить о противопоказаниях при употреблении блинов. Особо внимательно следует подходить к этому людям с лишним весом, сахарным диабетом, панкреатитом, ожирением и метаболическим синдромом.

Специально для тех, кто хочет порадовать и удивить гостей или своих домашних не просто вкусными, но и необычными блинами, шеф-повар Евгений Мещеряков раскрыл секрет приготовления тонких, ажурных французских блинчиков. Они отличаются аппетитными дырочками, которые получаются благодаря замешанному прямо в тесто маслу и высокой температуре сковороды.

Причем чем больше масла, тем больше получается дырочек. Для приготовления ажурных блинчиков понадобится: 200 граммов просеянной муки, 1 литр молока 3,5%, 50 граммов сахара, 50 граммов растительного масла, 2 куриных яйца, 6 граммов соли.

Все ингредиенты взбить погружным блендером или миксером с венчиками, затем накрыть крышкой и дать постоять примерно 40 минут. После этого блинчики можно выпекать.

Смазывать сковородку ничем не нужно, потому что масло уже содержится в тесте. Каждый раз перед тем, как налить очередную порцию теста на сковороду, обязательно надо его перемешать, чтобы масло не осело на дно.

Получившиеся блинчики можно есть прямо так, а можно завернуть в них любую начинку. Например, рыбную, творожную или фруктовую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать блины менее калорийными.