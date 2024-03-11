До мурашек: незрячий мальчик исполнил песню «Улетай» на концерте SHAMAN

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист призвал верить в свои мечты, ведь у них есть свойство сбываться.

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, во время концерта исполнил мечту незрячего пятилетнего мальчика Ромы, спев вместе с ним. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Во время выступления артист спустился в зрительный зал и пошел в сторону Ромы, который пришел на мероприятие с мамой. Звезда поднес микрофон к мальчику, чтобы тот исполнил отрывок из песни «Улетай».

«Всегда считал, что музыка — это голос Бога, понятный всем и каждому. И никакие спецэффекты, пиротехника и танцы не могут заменить песню, основу моего творчества. Особенно для тех, кто всего этого не видит от рождения и мир воспринимает на слух и на ощупь», — отметил SHAMAN.

Стоит отметить, что это уже не первая встреча певца с мальчиком. Они познакомились еще осенью прошлого года.

До этого Рома рассказывал маме о мечте спеть вместе с SHAMAN. Тогда его желание впервые осуществилось.

«Вдохновляйтесь и вдохновляйте! Мечты сбываются, это я знаю точно!» — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как на концерте SHAMAN боец СВО сделал предложение своей девушке.