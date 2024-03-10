Закрылась от всего мира: что могло подкосить Светлану Моргунову

Фото, видео: Новодережкин Антон, Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему знаменитость ни с кем не хотела общаться в последнее время?

Диктор и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала 5-tv.ru, что телеведущая Светлана Моргунова в последнее время сильно болела. Ее могла подкосить смерть единственного сына.

Так, в этот период Моргунова отстранилась от коллег. У нее случилось горе — во время пандемии коронавируса умер ее единственный сын Максим.

После этого народная артистка России закрылась от всего мира. По мнению Вовк, у той было всего два любимых человека — мама и сын.

«Я не могу ни подтвердить, ни отрицать. Но последнее время она, действительно, болела и ни с кем не хотела общаться», — отмечает Вовк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где похоронят Моргунову. С 1961 года она была диктором Центрального телевидения СССР, а также соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».