Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»
Кулеба заявил, что Украина не поднимет «белый флаг»
Фото: Evgeniy Maloletka / ТАСС
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Однако власти Незалежной все же надеются на визит понтифика.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил идею Папы Римского Франциска, который предложил Украине согласиться на переговоры и поднять «белый флаг».
«Наш флаг желто-синий. Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — написал министр в соцсети X.
Однако власти Незалежной все же надеются, что понтифик приедет в страну с апостольским визитом.
Недавно Папа Римский Франциск сказал в интервью, что для начала переговоров можно подключить международные державы. Например, согласиться принять предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве.
Россия неоднократно выражала готовность к открытому диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, но президент Украины Владимир Зеленский запретил такие переговоры на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины.