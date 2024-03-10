Фото: Instagram* / dianapanchenko

Что она говорит о своем труде?

Украинская журналистка Диана Панченко во время онлайн-трансляции на YouTube-канале презентовала книгу «Неизбежное», в которой описала причины конфликта России и Украины.

Эта книга, говорит она, о том, почему Украина и Россия, некогда будучи одной страной, на данный момент ведут боевые действия. Панченко подчеркнула, что для нее было важным объяснить, «почему все началось». При этом за время журналистом у нее накопился большой пласт информации, которым она хотела бы поделиться.

«Это в большей степени научно-популярное издание. Здесь очень много исторически важных фактов, которые ранее широко не обсуждались. Но еще больше моего взгляда на то, почему так произошло, как человека, который работает в украинском медиа 15 лет, знаком с большинством украинских политиков, видел всех президентов, но еще важнее — я ровесница современной Украины», — сказала она.

Панченко указала на то, что благодаря книге удастся узнать, как мир идет к большой войне, а также то, почему все происходящее можно назвать продолжением холодной войны.

«После Великой Отечественной войны началась холодная, и эту войну СССР проиграли. И эта война не закончилась. по большому счету она продолжалась и сейчас вошла в предфазу, которую можно назвать максимально горячей», — отметила журналистка.

Помимо этого, в книге будет объясняться, почему задача любой власти — не допустить конфликта, и почему у украинской власти все происходило «ровно наоборот». Кроме того, будет затронута тема демонстрации Киевом полной неготовности к переговорам, невозможности перемирия в ближайшее время, а также того, что Польша при любой возможности попытается забрать Западную Украину.

По ее мнению, США выбрали зоной конфликта украинскую территорию, потому что она находится у границ России. Вашингтон стремится «до конца разрушить империю».

На полках магазинов книга «Неизбежное» появится в середине марта. Она также будет презентована на Украине, если местные власти этому не помешают.

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