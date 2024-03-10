Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС

Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / ТАСС

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Ему уже вручили символический ключ от станции.

Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко стал командиром Международной космической станцией (МКС).

Передал командование ему астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол», — говорится в заявлении.

Космонавт Кононенко за время командования до конца сентября сможет улучшить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.

Астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и космонавт Роскосмоса Константин Борисов на корабле Crew Dragon должны покинуть МКС для возвращения на Землю.

Корабль должен приводниться 12 марта возле побережья Флориды. МКС — крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

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