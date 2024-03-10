Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova

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Что стало причиной ее смерти?

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение телеведущей.

«Умерла Светлана Моргунова, все правильно», — сказал источник.

Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета.

С 1961 года — диктор Центрального телевидения СССР. Она, например, провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек», а совместно с актером Валентином Смирнитским — некоторые выпуски музыкальной передачи «Утренняя почта».

Телеведущая дважды была замужем — ее сын от первого брака Максим работал на телевидении. У Моргуновой две внучки — Дарья и Анна.

Награждена орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. Имеет звания народной артистки России и заслуженной артистки РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш.