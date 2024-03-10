«Большая честь»: Шахтер из Словакии прилетел в Россию ради концерта SHAMAN

Фото, видео: Зои Игумновой; 5-tv.ru

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Отечественный артист, как отмечается, популярен и в Европе.

Шахтер из Словакии Роберт Духонь вместе со своей супругой Леной Регак прилетели в Россию на концерт SHAMAN, который был организован в честь 8 Марта. Перед мероприятием паре удалось пообщаться с Ярославом Дроновым.

«Вы делаете много для русского народа и для солдат специальной военной операции. Если бы я смог, я бы взял оружие и пошел сражаться за Российскую Федерацию», — признался Духонь.

Мужчина отметил, что Россия — самое лучшее государство в мире, а SHAMAN — лучший исполнитель. Когда Духонь впервые услышал песню «Встанем», он прослезился и вспомнил о русских солдатах, которые погибли в ходе боевых действий.

Он также отметил, что очень хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Также Духонь подчеркнул, что тронут и счастлив находиться здесь.

«Это для меня большая честь. Больше всего я бы хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным, на втором месте для меня по значимости — встреча с вами», — сказал он.

Поклонники заявили, что в Словакии много людей увлекаются творчеством Дронова. И каждый из них мечтает посетить концерт исполнителя, однако не у всех есть такая возможность.

SHAMAN признался, что до этого не слышал подобных слов и не уверен, достоин ли их. Он с радостью пообщался с парой и поблагодарил их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин.