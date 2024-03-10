«Означает только одно»: в Совфеде отреагировали на заявление о солдатах НАТО на Украине

Косачев: НАТО все дальше втягивается в конфликт на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino; 5-tv.ru

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Они, как подчеркивается, станут «очевидными целями» для войск России.

Признание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что часть стран НАТО уже отправила свои войска на Украину, — это секрет Полишинеля. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Это секрет Полишинеля. Я думаю, что не он раскрывает эту „страшную тайну“. Есть эта информация из разных источников. К сожалению, она означает только одно, что НАТО все дальше и дальше втягивается в этот конфликт и с каждым разом, что называется, заходит через очередные ограничительные линии», — отметил сенатор.

Он указал на то, что присутствие солдат НАТО на Украине может привести к их непосредственному участию в боевых действиях — в этом в России сомневаются все меньше.

Косачев подчеркнул, что при вступлении в бой натовские военные станут «абсолютно очевидными целями» для российских войск. При этом ответственность за их гибель будут нести политики и генералы Североатлантического альянса.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Сикорского всего одной фразой. Он сказал, что военные некоторых стран НАТО «уже на Украине» — о каких именно государствах идет речь, Сикорский не уточнил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские разведчики обнаружили группу иностранных наемников под Авдеевкой в ДНР.