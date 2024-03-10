Стало известно об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Новым главнокомандующим российским флотом назначен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

Стало известно об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На его место назначили адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом, сообщили источники 5-tv.ru.

Евменов занимал пост главкома ВМФ России с мая 2019 года. В 2012 году он был назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота, затем — начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом. В 2016 году назначен командующим Северным флотом, а в 2019-м — главнокомандующим Военно-Морским Флотом.

Новый главком ВМФ адмирал Моисеев руководил Северным флотом с 2019 года, сменив на этом посту Евменова, принимал активное участие в модернизации и развитии флота. В 2011 году указом президента РФ Дмитрия Медведева получил звание Героя России — за успешные ракетные пуски с подводной лодки стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина на пост замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП).