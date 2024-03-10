Фото: Zuma / ТАСС

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Киев исчерпал почти все свои ресурсы.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина вынуждена рассматривать план «С» из-за задержки помощи от Запада. Свое мнение она выразила в интервью Financial Times.

«Мы почти исчерпали свои возможности, все внутренние ресурсы идут на финансирование армии. Задержки финансирования означают, что Киев начал рассматривать план В и даже план «С», — отметила Пидласа.

План «А» и «В» уже не так надежны. Первый план предполагал поступление помощи от Евросоюза и США еще в январе. Венгрия также задержала пакет невоенной помощи ЕС в 50 миллиардов евро. Теперь актуален лишь таинственный план «С».

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине заявили о парламентском кризисе и бардаке. В Верховной раде несколько месяцев пытаются принять закон об ужесточении мобилизации, но каждый раз натыкаются на препоны.