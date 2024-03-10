Пострадавших из-за пожара в ангаре Петербурга госпитализировали

Фото: 5-tv.ru

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Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Из-за пожара, который произошел в ангаре на Волхонском шоссе в Петербурге, пострадали несколько человек. В ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что их госпитализировали.

В Санкт-Петербурге произошло возгорание в ангаре. Сейчас на месте происшествия уже работают местные службы. О причинах возгорания пока не сообщалось.

По последним данным, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту произошедшего.

В прошлом месяце в Ленинградской области произошло возгорание на складе в поселке Ковалево. Также в самом Петербурге на Лиговском проспекте в результате пожара погиб в квартире один человек. Остальные пострадавшие находились в средней и тяжелой степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе.