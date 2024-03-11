Плевок в лицо: Шура по-хамски обошелся со зрителями на концерте
Шура более чем на час опоздал на концерт в Новосибирске
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
И все это — в Международный женский день.
Певец Шура в Международный женский день преподнес неприятный сюрприз своим землякам в Новосибирске. Музыкант опоздал на собственный концерт больше, чем на час, пишет KP.RU.
«Вообще выступление длилось вместо заявленных полутора часов всего 40 минут», — сетуют зрители.
Выступление проходило в одном из местных баров Несмотря на опоздание певца, зал был полон.
Шура активно общался с поклонниками и исполнял свои хиты. Так, прозвучали композиции «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шура выскочил как ошпаренный с шоу Ольги Бузовой из-за скандала. Певец вступил в перепалку с одним из гостей в студии.
Некто начал оскорблять Шуру — артисту такое отношение не понравилось и он немедленно вступил в конфликт. Молодого человека даже пыталась остановить Бузова, но это не привело к успеху.