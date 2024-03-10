РФС представил новую форму сборной России по футболу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Впервые в новых комплектах российские игроки выйдут на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая.

Новую форму сборной России по футболу представили Российский футбольный союз (РФС) и отечественный спортивный бренд Jögel. Презентация прошла на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Дизайн формы был вдохновлен русскими сказками и подчеркивает масштаб России. Так, красный домашний комплект украшен сияющими перьями Жар-птицы, а на светлую выездную форму нанесены морозные узоры. Таким образом, форма объединяет в себе две стихии — огня и холода.

Глава ФРС Александр Дюков назвал презентацию новой формы национальной сборной очень важным событием для всей футбольной общественности России. Он заявил, что форма сборной — это не просто «футболка», в которой игроки будут выходить на поле, а символ, вокруг которого болельщики могут сплотиться вне зависимости от клубных предпочтений.

Для игроков же, по словам Дюкова, форма сборной — это символ не только признания их заслуг и таланта, но и огромной ответственности перед болельщиками, партнерами по команде и страной.

Впервые в новой форме российские игроки выйдут на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая, а приобрести комплекты в магазинах все желающие смогут уже с 12 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию.