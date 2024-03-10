Синоптики знают: стоит ли москвичам ждать весну на следующей неделе

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Произойдет изменение воздушных потоков. Как это скажется на погодных условиях?

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весна медленно, но уверенно идет в Москву. По его словам, днем в понедельник температура начнет повышаться после пяти дней стабильного падения. Это связано с изменением воздушных потоков с севера на северо-западные, а затем западные к концу дня.

Как уточнил Вильфанд, температура воздуха будет повышаться с каждым днем. Дневные температуры всю неделю будут выше нуля, особенно в конце недели, когда они будут еще выше.

Так, во вторник температура составит +3…+5 градусов, в среду и четверг +1…+6, в пятницу +3…+8, в субботу +4…+9. По прогнозу, к концу недели погода изменится на облачную с небольшими осадками.

В конце февраля глава Гидрометцентра России отмечал, что снег в столице растает только в начале апреля, и март будет достаточно прохладным месяцем. Похоже, прогноз метеоролога сбывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптик оценил вероятность повторения самого жаркого лета, вызванного Эль-Ниньо.