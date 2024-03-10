В Грозном состоялось шествие в поддержку выборов президента РФ

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС; Департамент внутренней политики Грозного; 5-tv.ru

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В мероприятии приняли участие около 150 тысяч человек.

В Грозном 10 марта прошло шествие «Я выбираю свое будущее сам». Мероприятие провели в поддержу выборов президента России, которые состоятся на следующих выходных.

Власти региона сообщают, что в шествии приняли участие около 150 тысяч человек, многие пришли с флагами России и Чечни. Для участников акции организовали концерт, в котором выступили местные исполнители.

По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, участники мероприятия прибыли из всех городов, поселков и районов республики. Он подчеркнул, что проведенное шествие показало единство граждан республики.

В 2024 году выборы на пост главы государства РФ будут проходить с 15 по 17 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили вероятность поездки Владимира Путина в новые регионы до выборов.