Страсти накалены до предела: какой фильм станет триумфатором «Оскара»

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Нешуточная битва, как и ожидалось, развернется между «Оппенгеймером» и «Барби».

В Лос-Анджелесе в ночь с 10 на 11 марта по московскому времени пройдет ежегодная премия «Оскар». О главных номинантах в категории «Лучший фильм» — в подборке 5-tv.ru.

«Оппенгеймер»

Режиссер: Кристофер Нолан

Фото: Кадр из к/ф « Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

«Оппенгеймер» — уникальная картина, она стала первым в истории байопиком, который заработал 912 миллионов долларов по всему миру. В ленте снялись звезды мирового масштаба: Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон и Дэйн ДеХаан.

Сюжет фильма рассказывает о жизни и деятельности «отца ядерной бомбы» Роберта Оппенгеймера. Кристофер Нолан использовал нелинейную структуру повествования: сцены работы ученого над «Манхэттенским проектом» переплетаются с допросами, проходившими после сброса бомб на Хиросиму и Нагасаки.

«Прошлые жизни»

Режиссер: Селин Сон

Фото: Кадр из к/ф «Прошлые жизни», реж. Селин Сон, 2023 г.

Фильм «Прошлые жизни» признан критиками основным фаворитом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Это дебютный полнометражный фильм Селин Сон, который был создан совместно со студией независимого кино A24.

Картина своим стилем и темпом напоминает фильм «Земля кочевников» от Хлои Чжао, который получил «Оскар» в 2021 году. «Прошлые жизни» рассказывают историю несостоявшейся любви между Норой (Грета Ли) и Хе-Соном (Тео Ю).

Они познакомились еще в детстве в Сеуле, но судьба разлучила их, когда семья Норы переехала в Канаду. Через 12 лет они встречаются снова, уже взрослыми, через соцсети, но опять не могут быть вместе.

И наконец, когда героям за 30, они встречаются в Нью-Йорке, но ситуация вновь является непростой. Нора уже замужем, а Хе-Сон только что разорвал отношения с невестой.

«Бедные-несчастные»

Режиссер: Йоргос Лантимос

Фото: Кадр из к/ф «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос, 2023 г.

Йоргос Лантимос привлекает внимание своими сюрреалистическими картинами. Его последний фильм представляет собой авангардную интерпретацию классического сюжета о создателе и его творении.

«Бедные-несчастные» были показаны на Венецианском кинофестивале, где получили главный приз — «Золотого льва». Сюжет фильма напоминает историю Франкенштейна.

Ученый Годвин находит тело беременной девушки, которая покончила с собой, и решает вернуть ей жизнь, пересадив мозг ее нерожденного ребенка. Воскресшая Белла быстро адаптируется к новой жизни, и ее познаниями мира восхищается юрист Данкан Веддерберн, влюбляющийся в нее и отправляющийся с ней в невероятное путешествие.

«Анатомия падения»

Режиссер: Жюстин Трие

Фото: Кадр из к/ф «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие, 2023 г.

Это детективная драма, режиссером которой стал француз Жюстин Трие. Главную роль в картине сыграла Берлинале Сандра Хюллер — лауреат премии «Серебряный медведь».

Картина уже получила гран-при Каннского фестиваля, а также «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий». Герои фильма, Сандра и Самюэль, — писатели, живущие в уютном шале в альпийской деревне и воспитывающие сына Даниэля, лишившегося зрения после несчастного случая.

В один день Даниэль возвращается с прогулки и находит труп отца. Причины смерти должна установить полиция.

«Барби»

Режиссер: Грета Гервиг

Фото: Кадр из к/ф «Барби», реж. Алетия Джонс, Грета Гервиг, 2023 г.

Фильм о детской кукле «Барби» вызвал интерес по всему миру. Сборы от проката картины составили около 1,5 миллиарда долларов и вдохновил многих на создание стиля «барбикор».

Фильм стал предметом для множества мемов с участием Райана Гослинга. «Барби» получила восемь номинаций на «Оскар».

Сюжет картины разворачивается в Барбиленде, где господствует матриархат. Сама Барби занимает важные должности в правительстве и устраивает веселые вечеринки, а Кен мечтает о ее внимании.

Однако все меняется, когда Стереотипная Барби (Марго Робби) начинает переживать депрессию. Вместе со своим Кеном (Райан Гослинг) она отправляется в Реальный мир, чтобы найти человека, ответственного за создание этого сценария.

В процессе путешествия Барби пытается понять свое место в мире. А Кен узнает о патриархате, захватывает Барбиленд и превращает его в Кендом.

«Зона интересов»

Режиссер: Джонатан Глейзер

Фото: Кадр из к/ф «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер, 2023 г.

Среди критиков — это второй главный претендент на награду «Лучший фильм». Работа уже завоевала множеством международных наград, среди которых и призы Каннского фестиваля.

По атмосфере он напоминает «Убийц цветочной Луны»: здесь также главные герои стараются не замечать наступающую катастрофу. Фильм «Зона интересов» рассказывает о повседневности зла.

Персонажи фильма сталкиваются со злом, рассматривая его как часть рутины. Они продолжают свою жизнь, игнорируя исчезновение людей, войну, горе и смерть.

«Убийцы цветочной Луны»

Режиссер: Мартин Скорсезе

Фото: Кадр из к/ф «Убийцы цветочной Луны», реж. Мартин Скорсезе, 2023 г.

Режиссер Мартин Скорсезе представил трехчасовую киноэпопею об истреблении племени осейджей в штате Оклахома. В фильме демонстрируется «перевернутый» мир, где бушуют погромы в соседних штатах, устраивают парады Ку-клукс-клана на главных площадях, а осейджи богатеют за счет прислуживания белым американцам.

Однако их превосходство оказывается поверхностным, так как белые переселенцы ненавидят и истребляют осейджей. Главная героиня Молли, сыгранная Лили Гладстоун, выходит замуж за шофера Эрнеста, исполняющего приказы своего дяди-масона, известного как Король.

«Американское чтиво»

Режиссер: Корд Джефферсон

Фото: Кадр из к/ф «Американское чтиво», реж. Корд Джефферсон, 2023 г.

«Американское чтиво» — первый полнометражный фильм Корда Джефферсона, сценариста «Хранителей». Фильм был удостоен главного приза на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм рассказывает о темнокожем писателе Телониусе Монке (Джеффри Райт), который создает сложные интертекстуальные романы и преподает в колледже. Однако его книги не находят популярности, заинтересованы лишь небольшой круг эстетов.

Вследствие тяжелого периода в его жизни герой решает написать самую отвратительную книгу: он смешивает все стереотипы о темнокожих, делает сюжет излишне драматичным и добавляет множество жаргонных выражений, присущих гетто. И в результате этот роман становится бестселлером.

«Маэстро»

Режиссер: Брэдли Купер

Фото: Кадр из к/ф «Маэстро», реж. Брэдли Купер, 2023 г.

Брэдли Купер второй раз стал режиссером собственного сценария в фильме «Маэстро». Эту работу планировал снять Стивен Спилберг.

Но когда он увидел прошлую картину Купера, он убедился в том, что он сможет справиться с этим фильмом. Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале, где Купер был номинирован на «Золотого льва».

«Маэстро» рассказывает о жизни композитора Леонарда Бернстайна. В центре сюжета не только его художественные достижения, но и личная жизнь.

Великий музыкант влюбляется в начинающую актрису Фелицию Монтеалегре (Кэри Маллиган), перспективы брака становятся неизбежными. Но есть тайна, которая делает их отношения невозможными.

«Оставленные»

Режиссер: Александр Пейн

Фото: Кадр из к/ф «Оставленные», реж. Александр Пэйн, 2023 г.

Актерский состав картины уже отметили на премиях Британской киноакадемии и призами «Золотой глобус». Сам фильм сравнивают с работой «Клуб „Завтрак“» — там ученики также оказались взаперти в школе.

События происходят в канун нового года в 1970-е. Родители забрали студентов частной школы на зимние каникулы, но есть несколько бедолаг, которым придется остаться на кампусе.

За ними должен наблюдать строгий преподаватель античной истории профессор Ханэм, известный как Косой. Одним из оставшихся студентов является умный, но беспокойный максималист Ангус Талли, который заводит дружбу с местной буфетчицей Мэри, потерявшей сына во Вьетнаме.