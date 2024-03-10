Анорексия или препараты? От чего на самом деле умерла эквилибристка Морозова

Фото, видео: Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru; ВКонтакте / Ирина Писарева / irina.healthy; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Трагедия произошла накануне в Большом Московском государственном цирке.

Смерть 22-летней эквилибристки Влады Морозовой могли вызвать истощение организма или прием лекарственных препаратов. Об этом 5-tv.ru заявила диетолог Ирина Писарева.

Она отметила, что для 22 лет вес 40 килограммов — это критически низкий показатель, который свидетельствует, что у Морозовой с большой долей вероятности была анорексия. Писарева не исключила, что артистка могла принимать специальные препараты для снижения веса.

«Мое видение такое: если она участвовала в каком-то трюке, выполняла какую-то высокоинтенсивную физическую нагрузку, то уровень глюкозы у нее в крови упал. Если девушка еще и не ела перед этим и, возможно, принимала препараты, которые еще снизили уровень сахара в крови, то это могло спровоцировать гипогликемию, кому и смерть», — заявила диетолог.

Она обратила внимание на то, что спортсменам, в первую очередь марафонцам, рекомендуют перед длинной дистанцией употреблять в пищу сложные углеводы, чтобы организм получил запас глюкозы. Именно она выступает источником энергии для тела.

Нельзя исключать и каких-то аллергических реакций на препараты для похудения, если Морозова их действительно принимала, добавила диетолог.

В течение дня Морозова чувствовала себя хорошо и вместе с коллегами прошла медосвидетельствование. Однако во время вечернего выступления, едва удалившись за кулисы, она потеряла сознание.

Медики в течение трех часов боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось. По словам коллег, Морозова в свои 22 года весила всего 40 килограммов и, предположительно, поддерживала вес с помощью лекарственных препаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдгард Запашный опубликовал видео последних минут жизни Морозовой.