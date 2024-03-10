«Акация» расцвела на российской стороне: ВС РФ укрепили позиции на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). С соответствующим отчетом вышли в пресс-службе Минобороны РФ 10 марта.

Буквально за сутки до очередного успешного маневра мотострелковые подразделения группировки «Запад» отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман. Отечественным солдатам удалось в считанные минуты переломить ход очередного боя, а заодно поразить 220 объектов противника.

Теперь же в ведомстве отчитались по успешно проведенным атакам по позициям четырех бригад украинской армии. Под удар попали 54-я механизированная, 79-я десантно-штурмовая, 5-я штурмовая бригада ВСУ и 4-й бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

За это время Украина понесла потери в 280 военнослужащих, лишилась трех боевых машин и пяти автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица Д-30. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны.

Схожая благоприятная ситуация наблюдается и на авдеевском направлении: подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль ситуацию в Майорске, Новокалиново, Бердычах и Розовке.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-генерал ВСУ посетовал на работу украинской разведки.