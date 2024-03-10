Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Снимком поделились в День матери, который традиционно отмечают в Великобритании.

В официальном аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма в социальных сетях опубликовали фото принцессы уэльской с детьми. Снимок подписали «С Днем матери», который сегодня отмечается в Великобритании. Также Кенсингтонский дворец, который отвечает за ведение странички, поблагодарил за поддержку со всего мира, которые получает Миддлтон последние два месяца.

В комментариях подписчики пожелали Кейт скорейшего выздоровления и отметили, как она хорошо выглядит.

«Рады видеть принцессу с ее семьей», — пишут пользователи.

Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters / Prince of Wales/Kensington Palac

Кейт Миддлтон пропала из общественного пространства после операции на брюшной полости. Никаких комментариев о ее самочувствии и состоянии королевская семья не давала, чем боли обеспокоены британцы. Недавно в сеть попало фото, где принцесса уэльская сидела за рулем автомобиля. Пользовали стали делать предположения о ее самочувствии.

Кейт Миддлтон и жизнь до болезни

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Сегодня Кейт Миддлтон называют будущей королевой Великобритании. Конечно, престол унаследует не она сама, а ее муж принц Уильям. Тем не менее у Кейт уже сейчас есть титулы — Ее Королевское Высочество и принцесса Уэльская. Девушка из обычной английской семьи исполнила мечту миллионов девчонок — вышла замуж за принца. И у нее для этого были все предпосылки, отмечает Радио КП.

Детство и учеба в колледже

Фото: www.globallookpress.com / s22

Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 января 1982 года в старинном английском городе Рединг. Ее родители поженились за два года до появления будущей герцогини, мать была стюардессой, отец — пилотом British Airways, бабушка и дедушка по материнской линии — шахтерами.

У Кейт есть младшие сестра и брат. Когда ей исполнилось 2 года, отца перевели работать в Иорданию, где они все вместе и прожили еще несколько лет. Позже родители Миддлтон решили оставить гражданскую авиацию и ушли в бизнес.

Они создали компанию Party Pieces — праздничное агентство, которым до сих пор управляет мама Миддлтон. Дело пошло, и 30 лет назад в семье появились хорошие деньги. Они переехали в тихую деревню, где Кейт окончила среднюю школу, а после — колледж Мальборо.

Еще в колледже Кейт увлеклась спортом — теннисом, хоккеем и прыжками в высоту. Девушка росла сильной, стройной и высокой — ее рост составляет 175 см. После колледжа она взяла перерыв на год и путешествовала, занимаясь волонтерством в Италии и Чили.

В 2001 году Миддлтон поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где и познакомилась с принцем Уильямом.

Фото: www.globallookpress.com / s22

Роман с принцем Уильямом

В университете Кейт все больше становилась похожей на настоящую аристократку. Она продолжила заниматься спортом, увлеклась благотворительностью. В 2002-м она впервые вышла на подиум в роли модели для благотворительного показа, впервые обратив на себя внимание Уильяма.

В 2005-м она стала бакалавром истории искусств и вернулась домой помогать родителям с бизнесом. Спустя год работы в Party Pieces и сети лондонских магазинов Jigsaw Кейт решает стать фотографом и даже зарабатывает пару тысяч фунтов своими снимками.

Все студенческие годы Кейт Миддлтон прожила с будущим мужем — подружившись, они вместе снимали жилье. Лишь ближе к окончанию учебы в университете они поняли, что связывает их нечто большее, чем студенческая дружба и совместная аренда.

Фото: www.globallookpress.com / d75

Таблоиды быстро заметили, что принц начал все чаще появляться на публике с одной и той же подругой. Кейт не опровергала слухи, что она — девушка Уильяма и в декабре 2016-го впервые попала вместе с ним на прием, где присутствовала и Елизавета II.

Весной 2007-го Миддлтон не выдержала огромного внимания прессы к своей персоне, что привело к расставанию с принцем. В студенчестве у Кейт было несколько романов, но почти все они были малопримечательными и не отразились на репутации будущей герцогини.

Уже в августе того же года пара решила воссоединиться и официально подтвердить отношения. Спустя три года Кейт и Уильям объявили о помолвке и поженились в апреле 2011-го.

Жена принца и первый титул Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / mm4

Венчание прошло в Вестминстерском аббатстве с большим размахом. Торжество посетили не менее 1900 человек, среди них были Роуэн Аткинсон (Мистер Бин), Дэвид Бекхэм с супругой, Элтон Джон и другие.

Принц Уильям подарил жене кольцо своей матери принцессы Дианы с 14 бриллиантами и серьги того же стиля. Но самый значимый подарок преподнесла королева — за пару часов до свадьбы Уильям стал герцогом Кембриджским, а его жена — Ее Королевским Высочеством герцогиней Кембриджской.

Герцогство «по силе» перевешивает титулы наследства короны, поэтому Кейт, в отличие от Дианы, принцессой не стала. К тому же Уильям был вторым в очереди на престол, да и чаще всего титул «принцессы» берегут для кровных наследниц.

Кстати, на свадьбе Кейт лично попросила гостей не дарить им подарки, а вместо этого пожертвовать деньги на благотворительность. Как заявил дворец, вся церемония обошлась в сумму более 32 миллионов фунтов.

Дети Кембриджских — Джордж, Шарлотта, Луи

22 июля 2013 года родился новый первенец Кейт и Уильяма, наследник английского престола Джордж Александр Луи. Спустя год живот Миддлтон снова округлился, дворец подтвердил — у четы будет девочка.

В мае 2015-го появилась Шарлотта Елизавета Диана. Шарлотта, в отличие от своей матери, получит титул принцессы, поскольку она кровная дочь будущего монарха. Осенью 2017 года стало известно, что Кейт снова беременна, весной 2018-го родился еще один наследник — принц Луи Артур Чарльз.

Вся королевская семья просто обожает детей Кейт и Уильяма, а Елизавета II откровенно их баловала. В это легко поверить, ведь образованные родители, проповедующие здоровый образ жизни, воспитывают детей в лучших английских традициях.

Фото: www.globallookpress.com / Frank Sorge, via www.imago

Народная любовь и скандалы с Кейт Миддлтон

… которых не было. Жена Уильяма — едва ли не эталон поведения современной представительницы королевской семьи. Она обходительна с придворными, приветлива, воспитана, прекрасно знает этикет и то, когда его можно изящно и безопасно нарушить.

Кейт часто сравнивают с принцессой Дианой, которая тоже поддерживала имидж девушки из народа. Обычно к избранницам принцев не из дворянских родов британцы относятся настороженно и с подозрением. Но и Диану, и Кейт они полюбили почти сразу.

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons / I-Images

Все скандалы, связанные с Миддлтон, сводятся к моментам, когда папарацци буквально заглядывали Кейт под юбку. В 2012-м году они с Уильямом, отдыхая во Франции, неосторожно вышли раздетыми на балкон — тогда весь мир узнал, как выглядит грудь герцогини.

«Вражда» с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Ходят слухи, что Кейт изначально не одобрила выбор принца Гарри. Однако дальше разговоров дело не заходит, поскольку к неординарной и свободолюбивой американке вся Великобритания отнеслась неоднозначно.

Миддлтон при этом всячески сглаживала напряженность, посылая Маркл цветы и подарки после каждого всплеска в желтой прессе на их счет. Жена принца Гарри сама настояла на том, чтобы не жить в Кенсингтонском дворце, а уехать подальше от Кембриджских.

Во время подготовки к свадьбе между супругами принцев случилось недопонимание — обе они в итоге плакали, Маркл обвинили в плохом отношении к придворным и истериках, а Миддлтон — в плохом отношении к Маркл.

Разрешился этот конфликт так же, как и всегда — Кейт прислала Меган цветы, чем явно заработала еще несколько очков в глазах британцев. Она же сделала первый шаг в возобновлении общения с Меган Маркл, когда они с Гарри уже переехали в Калифорнию и от них отвернулась вся Англия.

И все же реальные отношения Кейт и Меган остаются за закрытыми дверьми. Все, что известно, скорее относится к слухам, домыслам и «информации инсайдеров дворца», которую невозможно проверить.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям наконец высказался после молчания о здоровье Кейт Миддлтон.