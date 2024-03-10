Опасный момент: почему нельзя чихать с закрытым ртом

Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

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Как это может ухудшить состояние здоровья?

Во время чихания необходимо дать раздражителям, которые его спровоцировали, выйти из носовой полости. Об этом рассказала отоларинголог Эржэна Дымчикова.

В беседе с m24.ru она отметила, что раздражителями в данном случае могут послужить табачный дым, вирусы, шерсть животных. При этом не стоит чихать с зажатым носом или ртом, потому что возникает риск повышения внутреннего давления. Из-за этого могут лопнуть микрососуды.

Врач также рассказала, что раздражители входят из носа под большим напором воздуха.

Специалист порекомендовала чихать в салфетку или платок. Если же их под рукой не оказалось, можно использовать сгиб локтя. Если человек чихнул в ладонь, стоит как можно скорее помыть ее, чтобы избежать распространения бактерий и вирусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-отоларинголог предупредила об опасностях, о которых может свидетельствовать кровь из носа.