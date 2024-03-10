«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой

Фото: Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru

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Как объяснил директор Большого цирка, девушка умерла после выступления и призвал не верить не подтвержденной информации.

Эдгард Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Влады Морозовой, причина смерти которой сейчас выясняется. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка в своем Telegram-канале отметил, что девушка была жива, когда ее увозили в реанимацию.

Запашный поспешил опровергнуть информацию о том, что Морозова скончалась перед запланированным выступлением. На опубликованных кадрах видно, как артистку экстренно везут к карете скорой помощи.

«Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — подписал видео народный артист РФ.

Согласно данным, девушке неожиданно стало плохо после иллюзионного номера. Когда трюк завершился, Влада зашла за кулисы и потеряла сознание. В больнице медики несколько часов боролись за жизнь артистки, однако спасти ее не удалось.

Самые страшные ЧП в цирках

Падение на лед

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Chin

Несчастным случаем закончилось выступление Юлии и Александра Волковых, выступавших в цирке на Цветном бульваре в Москве. В 2009 году они репетировали номер «Воздушные гимнасты на полотнах», он длится 5,5 минуты и исполняется без страховки. Юлия сидела в шпагате, ноги были закреплены кольцами полотен, руками она держалась за ткань, а на ее талии были закреплены ремни, за которые держался Александр.

Но в какой-то момент нога артистки выскользнула из кольца, и акробаты упали на искусственный лед (в цирке тогда проводилось и ледовое представление): Александр с шести метров, Юлия — с восьми. Пара осталась жива, но получила многочисленные травмы. После продолжительной реабилитации артисты вернулись на манеж.

Это был «полет»

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В том же 2009 году в Хабаровске разбился гимнаст московского цирка «Морские звезды». 26-летний акробат репетировал номер «Полет».

Его коллеги по какой-то причине не успели поймать летящего под куполом гимнаста и он, работавший без страховочного лонжа, упал на сетку.

Упал так неудачно, что получил вывих шейного позвонка и повреждение спинного мозга — но остался жив, напоминает Газета.ру.

Растоптан слонами

Фото: www.globallookpress.com / Sylvia Westermann

Один из самых трагичных случаев произошел 22 февраля 2001 года, в том же «Уголке Дурова». Дрессировщик Александр Терехов репетировал с двумя слонихами — Дашей и Машей. Когда он пытался надеть на Дашу шлейку, для чего, видимо, встал на некую приступку.

До сих пор неизвестно, сам ли он упал с нее, потеряв равновесие, или слониха случайно скинула его хоботом, но вдобавок Даша еще несколько раз наступила на Терехова. «Скорая» не смогла спасти артиста.

Старушка на абажуре

Фото: Берсонс Марис, Круминьш Янис / ТАСС

Трагедии случались и в советское время. Страшным происшествием стала гибель клоунессы Ирины Асмус, известной по роли Ириски в телевизионной передаче «АБВГДейка». Асмус родилась в апреле 1941 года, она чудом пережила блокаду Ленинграда. Некоторое время после окончания школы она была акробатом, но после травмы перешла в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где играла Золушку, Джульетту и другие роли. Затем Ирина Асмус вернулась в цирк, но уже в качестве клоунессы: она выступала в сольных номерах под сценическим псевдонимом Ириска.

Трагедия, оборвавшая жизнь Ириски, произошла в 1986 году в цирке белорусского Гомеля. У 44-летней Асмус был эффектный трюк «Старушка на абажуре»: она вращалась вокруг своей оси под самым куполом.

Но когда клоунесса закружилась вниз головой, продев ногу в петлю и отстегнув страховку, чтобы трос не мешал движениям, она сорвалась. Тело камнем упало с 12-метровой высоты. Артистка скончалась от многочисленных переломов и внутреннего кровоизлияния. Позже выяснилось, сломалась машинка для вращения: после гибели циркачки данный тип механизмов был запрещен.

Беременная

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

8 марта 2004 года в московском цирке на проспекте Вернадского тигр Цезарь, которого все считали безобидным (по хищным меркам, конечно) внезапно напал на беременную дрессировщицу Светлану Собенко. Женщину доставили в реанимацию с серьезными ранами и переломами, была даже угроза выкидыша, но ребенок, к счастью, родился здоровым.

Это было страшно

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

В 2006 году во время номера в цирке на Цветном бульваре дрессировщик Артур Багдасаров хотел подтолкнуть палкой одного из тигров к остальным животным, но подошел к нему слишком быстро. В итоге, когда мужчина поднял руку, тигр поднял на него лапу, а потом подмял Артура под себя и сжал его голову зубами.

Отогнать хищника попытались хлыстами, но отреагировал он только на несколько выстрелов из пистолета в воздух. Только на голову дрессировщика врачи наложили около сотни швов. Тигра, кстати, который от стресса даже отказался от еды на некоторое время, наказывать не стали: решили, что Багдасаров сам нарушил технику безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с погибшей 22-летней звездой цирка в Москве на самом деле.