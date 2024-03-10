Проблемы налицо: Захарова раскрыла истинную причину конфуза Байдена с Афганистаном

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Американский политический лидер изо дня в день допускает все новые и новые конфузы. Что вытворил Джо Байден на этот раз?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую ошибку президента США Джо Байдена, спутавшего Украину с Афганистаном. В интервью MSNBC политический лидер Штатов допустил вопиющую оплошность, проведя параллель между Ираком и Афганистаном и своим влиянием в Киеве.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки „Аль-Каида“* — Прим.ред) Усамой бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем», — сказал Байден в беседе с прессой.

Для общественности очередная оговорка Байдена не стала чем-то из ряда вон выходящим. До этого американский президент заявлял, что успел пообщаться с президентами Германии и Франции. Вот только среди тех персон, с кем якобы дискутировал демократ, звучали сплошь фамилии давно умерших людей.

В собственном Telegram-канале Мария Захарова подсветила неожиданный аспект заявления Байдена. По ее словам, президент США не только не перепутал страны между собой, а сказал то, о чем молчали на Западе последние месяцы.

«Пишут, что „Байден перепутал Украину с Афганистаном“. Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — категорично заявила она, намекнув, что проблемы взаимодействия Киева и Вашингтона стали слишком очевидны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе.

* — запрещенная в России террористическая организация