Постоянно сравнивают с…: Макрон впервые официально отреагировал на слухи о происхождении своей жены

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Federico Pestellini

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

С момента вступления французского президента в должность в СМИ только и слухов было, что о странностях в поведении Брижит. Правда ли, что Макрон — не та, за кого себя выдает?

Французский лидер Эммануэль Макрон впервые прокомментировал стремительно множащиеся слухи о том, что первая леди страны Брижит Макрон является трансгендером. Впервые предположения о том, что жена президента скрывает некую тайну за семью печатями. связанную с ее происхождением, появились еще в момент предвыборной кампании.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Изначально французам крайне трудно было понять, что могло связывать перспективного политика с возрастной женщиной, которая многие годы работала его учителем. В попытках найти хоть сколько-нибудь удовлетворяющее объяснение, в сентябре 2021-го журналистка французского правого сайта Faits et Documents Наташа Рей задалась вопросом: правда ли, что внешняя схожесть Брижит Макрон с мужчиной может указывать на смену пола?

В качестве аргументов Рей приводила в пример якобы визуальную схожесть с мужчинами, а также факт, который официального подтверждения не нашел: предположительно, Брижит Макрон появилась на свет под другим именем Жан-Мишель Трогне.

Отдельному разбору подверглись утверждения, касающиеся слишком малого количества опубликованных фото Брижит Макрон из молодости. Особо дотошные утверждали, что склонность прятать шею под одеждой, якобы, тоже может указывать на принадлежность жены Макрона к другому полу, но вменяемого объяснения этому сторонники конспиративной теории не привели.

Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Claudio Bresciani

Спустя почти два года после начала истории Эммануэль Макрон раскрыл правду о своей жене. В откровенном заявлении политик раз и навсегда подчеркнул, что информация о схожести Брижит с мужчиной не имеет под собой никаких доказательств и к правде не относится.

«Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — сказал глава Франции в интервью французскому телеканалу TF1, отметив, что слухи о его жене являются атаками женоненавистников, с которыми женщинам необходимо мириться ежедневно.

Отдельно Макрон назвал «конспиративные» теории о том, что Брижит похожа на мужчину, ложными и искусственно сфабрикованными политическими оппонентами. По его словам, таким образом соперники по политическому полю хотят убрать его.

Суд за честное имя

Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Guericolas / Steph; Panoramic

Сама первая леди сначала всеми силами пыталась игнорировать открытую травлю и спекуляции на ее имени. Однако, когда пользователи соцсетей успокаиваться не захотели, а терпение самой Брижит перешло все границы, жена президента Франции объявила им открытую войну. В феврале 2022 года Макрон подала иск в суд с требованием возместить ей ущерб за моральные страдания, нанесенные муссированием несуществующих слухов.

Объединившись вместе с родственниками, жена Макрона настаивала, что обнародованные факты не только не соответствуют действительности и являются вторжением в частную жизнь, но и порочат ее фамилию. Однако суд пришел к выводу, что претензии заявительницы необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, иск отклонил, а требования о финансовой компенсации не удовлетворил.

Несмотря на первичный отказ, дело Брижит Макрон все же может выиграть. Параллельно с гражданским она подала уголовный иск с жалобой именно на «публичную клевету». Разбирательство по этому делу продолжается ровно год, передает агентство France Press со ссылкой на судебный документ.

Фото как доказательство

Вскоре после первого отказа по делу за честное имя жены Эммануэля Макрона вступилась европейская пресса. Газета The Daily Mail опубликовала поддерживающую статью, в которой обнародовала крайне редкий снимок Брижит из молодости. В кадре маленькая первая леди сидит на коленях у родителей. Авторы материала Питер Браун и Пол Браччи добавляли, что в семействе Тронье действительно был мальчик, которого сейчас путем различных кривотолков пытаются выдать за Брижит — старший брат жены президента по имени Жан-Клод, но звездный родственник умер достаточно давно, что делает версию о смене пола не только некорректной, но и аморальной.

Остановило ли это поток слухов? Судя по последним новостям, нет. Французов не убедило ни наличие трех родных детей Брижит Макрон от первого брака, ни трогательная история любви бывшей учительницы и преданного ученика.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / JB Autissier via www.imago-image

Тогда держать ответ пришлось падчерице Эммануэля Макрона, 40-летней Тифен Озьер. Младшей дочери Брижит, которая сейчас работает юристом и является общественной активисткой, было десять лет, когда она узнала, что ее мать встречается с учеником на 25 лет моложе нее. Поэтому когда в прессе возникли слухи о якобы трансгендерности ее матери, в семье разыгралась настоящая трагедия.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях ходят слухи о том, что моя мать — мужчина», — говорит Тифен.

Во всем мире француженок принято считать эталоном изящества и нежности. Не зря французский язык считается едва ли не самым мелодичным во всем мире. Поэтому стоило гражданам Пятой республики увидеть Брижит Макрон, как они массово сознались — им трудно свыкнуться с мыслью, что первая леди страны напоминает внешне некого парня, чем свою тезку Брижит Бардо.

Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / wcrART/face to face; Guericolas / Steph; Eric Beracassat

Угловатые формы и нестандартная походка мадам Макрон особенно сильно бросались в глаза рядом с Меланией Трамп во время официальных встреч. На фоне фигуристой жены Трампа, Брижит выглядела максимально несуразно, а ее походка и неумение ходить на каблуках вызывали все большие вопросы.

Положила глаз на ученика

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Solenne Loustalan

Открыто компрометирует леди Макрон и еще один любопытный факт из ее биографии. Официальная версия отношений гласит: Эммануэль Макрон влюбился в собственную учительницу на десятки лет старше него. Начавшийся роман между учеником и его учителем настолько шокировал жителей небольшого городка Амьен, где все происходило, что слухи расползлись со скоростью света. Эта история серьезно отразилась как на репутации родителей Макрона, которые были врачами, так и на репутации самой Брижит.

О романе сына родители действующего президента Франции узнали от знакомых, хотя до этого были уверены, что он встречается с дочерью Брижит, Лоранс. Муж Брижит также был в ярости, когда узнал о романе своей жены с одноклассником их дочери и ушел из дома, предоставив ей самой объяснять непростую ситуацию их детям. Развод пара оформила только в 2006 году, а в 2019 году первый супруг леди Макрон скончался.

Тяжелее всего в тот период пришлось детям Брижит — все вокруг только и судачили, что об интрижке учительницы с учеником. Он неоднократно становились свидетелями того, как юный Эмманюэль часто звонил в их дверь и носил возлюбленной цветы.

«Я узнала много нового о человеческой природе. Я знаю, что в такие моменты надо сосредоточиться на главном и двигаться вперед, не принимая во внимание критику. Нападки, клевета, пересуды. Тогда еще не наступила эпоха социальных сетей, но мы жили в маленьком провинциальном городке. Все все знали», — вспоминала Тифен в беседе с прессой.

Главным виновником разлада матери с отцом Тифен называет Макрона. Из-за измены Брижит Андре-Луи Озьер был вынужден в 1994 году уйти из дома и столкнуться с унижениями.

«Разлучение семьи может быть и горем, и возможностью. У меня есть любимый отец и отчим», — сказала она.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, роман которых длился много лет, поженились в 2007 году, спустя год после официального развода Брижит с мужем. В 2017 году Макрон занял пост главы государства, став самым молодым президентом Франции в истории (на тот момент ему было 40 лет).

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре».