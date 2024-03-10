«Почти наверняка»: в США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Американский журналист предположил, что могло произойти с экипажем после точечного удара ВС РФ.

Экипажи двух американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, используемых Вооруженными силами Украины, вероятно, были полностью ликвидированы. Таким мнением поделился Дэвид Экс, военный обозреватель американской газеты Forbes.

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — заявил журналист.

По его словам, «настойчивость» российских военных и быстрое реагирование позволили им обнаружить и нанести прямое попадание по американским установкам с расстояния в сотни километров.

Дэвид Экс также отметил, что Украина в результате всего одной катастрофы лишилась 13% американских пусковых комплексов.

В последний раз ВС РФ уничтожили Patriot в конце февраля. Тогда под удар попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ при помощи «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot.