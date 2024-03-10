На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины.