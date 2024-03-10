«Более 80 тысяч»: Канада намерена передать Украине списанные авиационные ракеты

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Что известно о новом «подарке» для украинских националистов?

Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его сведениям, речь идет о «новых» для ВСУ ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли.

«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч», — заявил Тука.

В январе стало известно, что Украина в грубой форме отказалась от австралийских истребителей. Речь идет о свыше 40 списанных F/A-18 Hornet. Их Австралия вместо утилизации была готова передать Киеву. Однако вечно нуждающаяся в вооружении страна отказалась от предложения, назвав военные самолеты «летающим мусором».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина не может чинить американские гаубицы M777.