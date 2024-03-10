Спустя 40 лет: как сложилась жизнь героев фильма «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

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Лирическая комедия до сих пор является одной из любимых картин нескольких поколений.

Фильм «Любовь и голуби» вот уже 40 лет является одной из лучших советских картин. Цитаты оттуда и по сей день зрители употребляют в жизненных ситуациях, и они не вызывают ощущение чего-то старого и уже не интересного. Что за эти десятилетия стало с любимыми героями культового фильма?

Александр Михайлов

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

В момент съемок в фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов был уже известным актером. Но именно роль Василия Кузякина очень полюбилась зрителям. Помимо кино актер сыграл в немалом количестве постановок в театре. За свою жизнь он дважды женился. Первой избранницей стала журналистка Вера Мусатова. С ней он познакомился еще в институте. В 1968-м они поженились, а спустя год стали родителями. Родился сын Константин. Несмотря на семейную жизнь у Михайлова случился роман с актрисой Ольгой Кузнецовой. Вскоре на свет появилась дочка Анастасия. Несмотря на интрижку, Мусатова простила актера. Вместе они прожили 30 лет, а после судьба их все равно развела.

Второй избранницей Михайлова стала Оксана Васильева. Актер был старше жены на 23 года, но их это вовсе не смутило. Их роман вспыхнул не сразу. Поначалу они были просто знакомыми, но после смерти мужа Васильевой все изменилось. Да и актер развелся с Мусатовой. В 2002 у них родилась дочка Мирослава, а в следующем году они поженились. Вместе они уже более 20 лет.

Нина Дорошина

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

Нина Дорошина с детства грезила сценой, окончила театральное училище, играла в театре. Но именно роль в фильме «Любовь и голуби» прославила ее. Тут же на нее посыпались предложения, но она выбрала лишь два, а после актриса все же решила — она хочет играть на сцене театра.

Актриса была замужем дважды. Первым избранником стал коллега Олег Даль. Свадьба состоялась в 1963 года. Но почти сразу они развелись. Вторым избранником стал мастер по свету Владимир Ишков. С ним Дорошина прожила до самой его смерти в 2004 году. Общих детей у них не было.

В последние годы жизни актриса часто жаловалась на проблемы со здоровьем. У нее болела спина и сердце. Из-за отсутствия родственников ухаживали за ней знакомые и соседи. Госпитализироваться она не желала. 20 апреля 2018 года ей стало плохо, за помощью она обратилась к врачам, но ложиться в больницу тогда отказалась. Спустя сутки сердце Дорошиной остановилось. Ее похоронили в семейной могиле на Пятницком кладбище рядом с родителями.

Людмила Гурченко

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

До роли роковой разлучницы Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби» Людмила Гурченко уже была любимицей зрителей. Прославила ее картина «Карнавальная ночь». За всю жизнь шесть раз отправлялась в ЗАГС. Первым мужем стал режиссер Василий Ордынский. Вторым — сценарист и историк Борис Андроникашвили. В браке с ним на свет появилась единственная дочь актрисы — Мария, которая в 2017 году скончалась от сердечной недостаточности. Третьим избранником стал актер Александр Фадеев, четвертым — певец Иосиф Кобзон. В последний раз Гурченко узаконила отношения в 1993 году с кинопродюсером Сергеем Сениным. Вместе они прожили 18 счастливых лет.

30 марта 2011 года Гурченко почувствовала себя плохо. Быстро прибывшая скорая помощь пыталась реанимировать актрису, у нее была тромбоэмболия легочной артерии. Но им это не удалось. Гуренко скончалась. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Сергей Юрский

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

Сергей Юрский, как и его коллеги, уже имел известность на момент выхода фильма. После роли дяди Митион продолжил играть в театре и сниматься в кино. На его счету более 40 работ. Актер был дважды женат. Первой избранницей стала актриса Зинаида Шарко. С ней он прожил семь лет.

Второй женой стала народная артистка РФ Наталья Тенякова. Вместе они прожили почти четверть века. Разлучила их смерть Юрского. В этом браке у них родилась дочка Дарья, которая впоследствии тоже стала актрисой. Также у артиста два внука — Георгий и Алексей.

Последние годы жизни Юрский мучился от сахарного диабета. 8 февраля 2019 года актеру резко стало плохо. На тот момент он находился дома. Оказалось, что у него произошел резкий скачок сахара в крови. Юрский впал в заторможенное состояние. Когда на место прибыла скорая помощь, врачам осталось только констатировать смерть актера. Ему было 83 года. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

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