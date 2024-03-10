Гуцул vs Санду: чем глава Гагаузии не угодила президенту Молдавии

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Евгению Гуцул хотели арестовать по прилету в Кишинев после поездки в РФ. Но действительно ли конфликт между политиками имеет политическую подоплеку?

Среди гостей завершившегося Всемирного фестиваля молодежи необходимо выделить тех, кто был вне основной программы. Хотя им было что сказать собравшимся молодым людям.

Рафаэль Гросси

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Так, в Сочи прилетел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, за два дня до этого побывавший на Украине. И хотя во время протокольной части встречи, на которой также присутствовал глава «Росатома», ни разу не произнесли — ЗАЭС. Понятно, что разговор был, прежде всего, про нее — Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, где сейчас работает один реактор из шести, а вокруг постоянно рвутся украинские снаряды.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на объекте, так и пишут в отчетах: слышим взрывы. Но откуда прилетают снаряды, делают вид, что не знают. Хотя работники станции им приносили осколки этих снарядов, и они были натовских калибров.

«Сюда был прилет из HIMARS. Повредили трубопровод, один из трубопровода. Мы выполнили ремонтные операции, устранили, а осколок от этого снаряда подарили мистеру Гросси», — рассказывает директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Евгения Гуцул

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

Еще одной знаковой встречей в Сочи стало общение Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул. Переговорили, как в дипломатии называется, «на ногах». Но какие последствия для Гуцул! Встречать ее самолет из Сочи в кишиневский аэропорт пришли усиленные наряды полиции, и даже отряд спенцаза «Скорпион». Ходили слухи, что ее могли арестовать, но обошлось — муж с цветами и жители региона с цветами встретили Евгению и проводили домой. А теперь немного о подоплеке.

Гагаузия — это автономный регион в Молдавии, где, как и Приднестровье, не хотят рушить связи с Россией. А президент Молдавии Майя Санду очень хочет в ЕС, хотя бы и в составе Румынии. Гагаузию давят политически и экономически, но автономия не сдается. Евгения Гуцул сообщила Путину о беззаконных действиях власти в Молдове, российский лидер пообещал оказать поддержку на международной арене.

Возможно, у Майи Санду личные, чисто женские счеты с Евгенией Гуцул. У Санду ни мужа, ни детей, 51 год — цель жизни «обрумыниться». Гуцул — 38, муж красавец, двое детей и Россия в союзниках. Южная горячая кровь и обе женщины, как мы видим, с характером.

А женские чары, как известно могут и вдохновить на подвиги и стать причиной войны, так бывало не раз в истории. Лучше, конечно, когда они направлены в мирное русло.