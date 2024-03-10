Папа Римский: Украина должна иметь смелость поднять белый флаг

Фото: www.globallookpress.com / ALESSIA GIULIANI

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Понтифик заявил, что есть много способов начать переговоры. К примеру, при помощи международных держав, посредников.

Проигрывающая в украинском конфликте сторона должна осмелеть и начать переговоры, заявил Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI. Так он ответил на вопрос о капитуляции, о которой в последнее время «говорят на Украине».

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал понтифик.

Он отметил, что для начала переговоров можно подключить международные державы. Это как один из способов урегулировать конфликт. К примеру, согласиться принять предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве.

«Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником. Смелость — не довести страну до самоубийства», — добавил он.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров с Россией придумал Запад.